TURIN (dpa-AFX) - 2014er-Weltmeister Sami Khedira bleibt offenbar beim italienischen Fußball-Meister Juventus Turin . Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, soll der Mittelfeldspieler eine vorzeitige Vertragsauflösung samt Abfindung abgelehnt haben. Es sei gut möglich, dass Khedira noch mindestens bis Januar beim Rekordmeister bleibe.

Khedira spielt in den Planungen des neuen Trainers Andrea Pirlo keine große Rolle mehr. In den ersten beiden Liga-Spielen stand der 33-Jährige nicht im Juventus-Kader. Schon in der abgelaufenen Saison hatte Khedira aufgrund zweier schwerer Verletzungen nur 18 Spiele bestreiten können. Für den Wiederbeginn der Champions League im August war er gar nicht gemeldet worden.

Khedira ist seit 2015 bei Juventus und hat einen Vertrag bis 2021./tas/DP/zb