PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat an den 30. Jahrestag der Deutschen Einheit erinnert und auf die europäische Dimension hingewiesen. "Vor 30 Jahren wurde Deutschland wiedervereint, dadurch öffnete sich der Weg für die europäische Wiedervereinigung", teilte Macron am Samstag auf Deutsch via Twitter mit. "Heute verteidigen wir gemeinsam Demokratie und Fortschritt, unsere Souveränität und die europäische Solidarität. Unsere europäische Entschlossenheit vereint uns!", so Macron. Der 42-Jährige arbeitet auf EU-Ebene eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Im Sommer legten sie mit einem gemeinsamen Vorschlag einen Grundstein für das europäische Corona-Krisenpaket von 750 Milliarden Euro./cb/DP/zb