New Work SE, das Unternehmen hinter dem Karrierenetzwerk Xing, will 16 Millionen Euro Jahreskosten sparen und wird dazu auch Stellen abbauen. Grund soll die Coronakrise sein. Der Zeit gegenüber hat New Work SE bestätigt, dass die Auswirkungen der Coronakrise im Unternehmen zu Sparbemühungen führen werden. So will New Work im kommenden Jahr 16 Millionen Euro einsparen. Dabei werde es auch zu Stellenkürzungen kommen, weil allein mit Sachkostensenkungen das angestrebte Volumen nicht erreicht werden könne, so New Work. Sachkostenkürzungen reichen nicht Unklar ist derzeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...