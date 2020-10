GoldNach dem Ausverkauf bei den Edelmetallen in der Vorwoche konnten diese in dieser Woche einen Teil der Verluste wieder aufholen.Die kurzfristige charttechnische Situation bleibt allerdings weiterhin fragil, auch wenn der US-Dollar im Wochenvergleich wieder 0,74 % gegen den Euro abgab und die Edelmetalle dadurch währungsseitig leichten Rückenwind hatten. Stärker zudem notierten die breiten Aktienindizes.Gold gewann in diesem Umfeld 2 %. Der Kurschart des Goldpreises zeigt, dass dieser auf Tagesschlusskurs-Basis an dem Widerstand vom 11./12.08.2020 vorerst abgeprallt ist. Kurz darüber liegt zudem die sich seit dem Allzeithoch am 07.08.2020 bildende Abwärtstrendlinie. Die rote Horizontale, die das Ausbruchsniveau und damit die deutliche Unterstützung bei rund 1.1818 Dollar markiert, bleibt damit weiter in Sichtweite.

