Hamburg (ots) - Moderator, Journalist, Künstler: Michel Abdollahi ist "Der deutsche Michel". Der Deutsch-Iraner und Hamburger Jung' hat einen etwas anderen Blick auf die Welt. Das NDR Fernsehen setzt seine Late-Night-Show "Der deutsche Michel" mit sechs Folgen fort. Die Staffel startet am 9. Oktober und ist dann immer freitags direkt im Anschluss an die Talkshows zu sehen. In der ARD-Mediathek ist "Der Deutsche Michel" schon ab dem Montag zuvor abrufbar."Der deutsche Michel" verspricht Unterhaltung mit Haltung von und mit Michel Abdollahi. Es ist eine politische, kunstvolle und humoristische Sendung, in der sich der Moderator im klassischen Sofa-Talk, bei Aktionsspielen und in Einspielfilmen durch den Bühnen-Dschungel der intelligenten Fernsehunterhaltung kämpft. Im Mittelpunkt jeder Folge steht ein Thema.Zum Auftakt am 9. Oktober um 0.15 Uhr widmet sich "Der deutsche Michel" dem Thema Tiere. Mit seinen Gästen, der paralympischen Schwimmerin Maike Naomi Schnittger und der Moderatorin Judith Rakers, geht es um die Fragen: Ist die Menschheit wirklich die Krone der Schöpfung? Oder können sie von Tieren doch etwas lernen? Eine Sendung rund um die Suche nach tierischen Qualitäten.Am 16. Oktober ab Mitternacht dreht sich bei "Der deutsche Michel" alles um die Mode. Michel Abdollahi, präsentiert eine Sendung von zeitloser Schönheit. Zu Gast sind die Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy und der Journalist Jörg Thadeusz.Michel Abdollahi begibt sich am 23. Oktober für das Thema Natur in eisige Höhen und sehr feuchte Tiefen. Gemeinsam mit der Tänzerin, Sängerin und Naturschützerin Fernanda Brandão und dem Musiker und Sänger Gil Ofarim stellt er sich die Frage: Wie viel Natur braucht der Stadtmensch?Was erwarten wir von der Zukunft, was wünschen wir uns? Am 30. Oktober begrüßt Michel Abdollahi die tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis und die Journalistin Eva Schulz ("Deutschland3000"). Gemeinsam bewegen sie sich zwischen Horoskop und Wissenschaft, sprechen über Erfindungen, die nach Zukunftsmusik klingen, und über auch zukünftig menschliche Bedürfnisse wie Liebe, Zärtlichkeit und ... digitale Bordelle.Haare sind das Thema der Late-Night-Show am 6. November. Warum stört einen "das Haar in der Suppe", während man auf dem Kopf nicht genug davon haben kann? Warum "dürfen" Männer Schnauzbart tragen aber Frauen angeblich kein Beinhaar? Mit der Schauspielerin Christine Neubauer und dem Entertainer Riccardo Simonetti geht Michel Abdollahi diesen Rätseln der Menschheit auf den Grund.Am 13. November lüftet Michel Abdollahi mit Humor und Augenzwinkern das Geheimnis der ewigen Jugend. Und er macht die Erfahrung, dass ein 80-Jähriger einen jungen, iranisch-stämmigen Moderator beim Kugelstoßen richtig alt aussehen lassen. Alter ist das Thema dieser Folge von "Der deutsche Michel". Zu Gast bei Michel Abdollahi (39) sind die Sängerin Stefanie Hertel (41) und der Journalist Ulrich Wickert (77).Alle Sendungen wurden im Hamburger Kult-Klub Gruenspan aufgezeichnet, coronabedingt ohne Publikum.Ab 9. Oktober immer freitags nach den Talkshows im NDR Fernsehenund schon ab Montag zuvor in der ARD Mediathek