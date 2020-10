Tiktok gilt in der Öffentlichkeit oftmals als die erste Tech-Plattform aus China, die im Westen ihren Durchbruch feiert. Dabei mischen auch andere Firmen aus der chinesischen Technologiebranche längst in Europa mit. Doris Fischer hat zwei Handys. "Eins für China und eins für Deutschland", erklärt die Professorin am Lehrstuhl für China Business and Economics an der Universität Würzburg. Auf Forschungsreisen ins volldigitalisierte China muss sie so nicht ständig die Simkarten wechseln. Und ohnehin: Viele der gängigen Apps lassen sich dort sowieso nicht nutzen. Fischer hat Whatsapp und Instagram auf dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...