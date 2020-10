Regeneron Pharmaceuticals (WKN: 881535) ist in diesen Tagen in aller Munde. Das Biotech-Unternehmen könnte den Schlüssel in der Hand halten, um COVID-19 in den Griff zu bekommen. Und Trump hat sich als prominentes Versuchskaninchen angeboten. Gelingt das Experiment, dann könnten Regeneron und Partner Roche (WKN: 855167) vielleicht schon bald die Welt mit dieser Hochleistungs-Therapie versorgen. Grund genug, uns diese beiden Aktien und die Potenziale einmal genauer anzuschauen. Regeneron und Trump ...

