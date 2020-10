GM hat einen rein elektrisch betriebenen Prototyp des Buick Electra vorgestellt. Das Elektroauto soll dank Ultium-Batteriesystem eine Reichweite von 660 Kilometer haben. In den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren war der Buick Electra als Limousine und Cabriolet eines der wichtigen automobilen Aushängeschilder des US-Autobauers General Motors (GM). Jetzt könnte es bald ein Comeback der Automarke als Elektroauto geben - allerdings in modernem Design, bei dem kaum noch etwas an die Flaggschiffe von früher erinnert. Buick Electra als rein elektrischer Crossover In China...

