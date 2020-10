FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum US-Wahlkampf/Trumps Erkrankung

Der amerikanische Wahlkampf war auch schon vor der Covid-Erkrankung Donald Trumps ein enormer Stresstest für die Vereinigten Staaten. Die Frage, ob und wann der Präsident wieder ins Weiße Haus zurückkehren kann, scheint derzeit den Gefühlshaushalt einiger Amerikaner zu überfordern: Sollen sie Mitleid haben mit dem Mann, der die Corona-Krise in den Vereinigten Staaten außer Kontrolle geraten ließ? Mit dem Demagogen, der mit seinem Gerede über Wahlbetrug das Vertrauen in das politische System untergräbt? (.) Die Krankheit hat dem Präsidenten seine wichtigste Botschaft geraubt: Das Ende der Krise ist in Sicht? Die Rückkehr zur Normalität in greifbarer Nähe? Die langsame Rückkehr zur Normalität kann in Amerika erst am 3. November beginnen./yyzz/DP/zb