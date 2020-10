Der Terminmarkt startet positiv in die Woche. Unterstützt von starken Gewinnen in Asien legen auch die wichtigsten Aktienindexfutures heute früh zu. Der DAX-Future steigt um mehr als 0,4 % auf über 12.750 Punkte. Auch die US-Futures liegen alle im Plus und steigen jeweils mehr als 0,6 %. Der S&P 500 Future liegt 0,62 % höher bei 3.359 Punkten und der Nasdaq-Future steigt um mehr als 0,89 % auf 11.333 Punkte. Das ist eine deutliche Stimmungsverbesserung im Vergleich zum letzten Handelstag.Am Freitag drückten die Verluste an der Nasdaq den TecDAX in Frankfurt tief ins Minus. Während DAX (-0,33 %) und MDAX (-0,36 %) ihre Verluste zum Ende der Sitzung am Freitag fast wieder ausmerzen konnten, ging der TecDAX mit einem Minus von -1,13 % aus dem Rennen. Zur Eröffnung der Wall Street konnte sich zwar auch der deutsche Technologieindex von seinen Tagestiefs trennen, aber ein nachhaltiger Optimismus fehlte. Erneut verzeichnete Morphosys hohe Verluste (-4,97 %). Über die gesamte Woche gesehen, gaben die Aktien sogar -8,51 % ab. Der größte Wochenverlierer im TecDAX war die S&T Aktien, die -14,30 % an Wert verloren und damit sogar noch Morphosys unterboten.

