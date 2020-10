DJ MÄRKTE ASIEN/Besserung Trumps beflügelt Börsen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn durch die Bank mit Aufschlägen. Hauptthema ist auch hier vor allem der Gesundheitszustand des positiv auf Covid-19 getesteten US-Präsidenten Donald Trump. Meldungen, wonach es Trump wieder besser gehe, geben den Indizes Auftrieb. Auch die Futures auf die wichtigsten US-Indizes legen deutlich zu. An der Wall Street hatte die Infektion Donald Trumps mit dem Coronavirus am Freitag für zum Teil deutliche Verluste gesorgt.

Der US-Präsident befindet sich derweil nach eigenen Angaben auf dem Weg der Besserung. Möglicherweise könne er das Walter Reed-Militärkrankenhaus nahe Washington, in dem er am Freitag zur Behandlung gebracht wurde, zu Wochenbeginn verlassen, hieß es zuletzt. Am Sonntag hatte er sich kurzzeitig seinen Anhängern vor der Klinik gezeigt. Trumps Stabschef Mark Meadows bestätigte indessen am Wochenende, dass der Gesundheitszustand des Präsidenten anfangs Anlass zu ernster Sorge gegeben habe - anders als zunächst offiziell bekannt gegeben wurde.

Die steigende Zahl an Corona-Infektionen sorgt an den Märkten jedoch weiterhin für Verunsicherung. Auch ist derzeit unklar, welche Folgen sich aus der Erkrankung des US-Präsidenten für den Präsidentschaftswahlkampf ergeben. Und die ohnehin kaum vorankommenden Verhandlungen über ein dringend benötigtes staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft wird hierdurch wohl weiter erschwert.

Schwächerer Yen stützt Tokio

In Tokio legt der Nikkei-Index 1,2 Prozent zu auf 23.312 Punkte. Rückenwind kommt dabei vom zum Dollar wieder schwächeren Yen. Am Freitag hatte die japanische Währung nach Mitteilung der Infektion Trumps deutlich zugelegt, da sie bei Marktteilnehmern den Ruf als vermeintlich sicherer Währungshafen besitzt. Mit 105,53 Yen notiert der Dollar nun wieder deutlich höher gegenüber den 105,16 Yen vom Freitagmorgen.

In Hongkong und Südkorea können die Anleger feiertagsbedingt erst an diesem Montag auf die Entwicklungen in den USA reagieren. Der HSI in Hongkong steigt um 1,5 Prozent, gestützt vor allem von Technologiewerten. Gegen den Trend geht es für SMIC um 5,2 Prozent abwärts, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass die von den USA verhängten Exportkontrollen sich negativ auf die Geschäftsaktivitäten auswirken könnten.

Hinter dem Markt zurück bleiben zum Teil Aktien von Casino-Betreibern: Galaxy Entertainment geben 0,7 Prozent nach, Sands China gewinnen hingegen 0,8 Prozent. Die Analysten von Jefferies verweisen darauf, dass die Besucherzahlen in der Goldenen Woche in Macau enttäuschend ausgefallen seien. So hätten die Besucherzahlen in den ersten drei Tagen der einwöchigen chinesischen Feierlichkeiten lediglich 13 Prozent des Niveaus von 2019 erreicht, was auf Restriktionen aufgrund der Corona-Pandemie zurückzuführen sei.

An den Börsen im chinesischen Kernland findet aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Erst am Donnerstag öffnen hier die Aktienmärkte wieder.

In Südkorea rückt der Kospi 1,2 Prozent auf 2.357 Punkte vor. Hier stützen rückläufige Corona-Infektionszahlen das Sentiment.

An der Börse in Sydney geht es kräftig um 2,5 Prozent nach oben. Marktteilnehmer begründen dies mit Einzelhandelsdaten, die Grund für Optimismus liefern - mal vom Bundesstaat Victoria abgesehen, wo coronabedingt strenge Restriktionen gelten. Woolworths steigen um 1,9 Prozent, Harvey Norman um 2,9 Prozent und Metcash um 2,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.935,50 +2,49% -11,20% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.312,11 +1,23% -2,65% 08:00 Kospi (Seoul) 2.356,98 +1,23% +7,25% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 23.801,97 +1,46% -16,78% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.509,18 +0,52% -22,55% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.505,69 +0,36% -5,57% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:36 % YTD EUR/USD 1,1731 +0,2% 1,1713 1,1723 +4,6% EUR/JPY 123,83 +0,2% 123,58 123,25 +1,6% EUR/GBP 0,9068 +0,0% 0,9067 0,9065 +7,1% GBP/USD 1,2938 +0,2% 1,2919 1,2929 -2,4% USD/JPY 105,55 +0,1% 105,49 105,16 -2,9% USD/KRW 1166,36 +0,3% 1166,36 1164,87 +1,0% USD/CNY 6,7908 0% 6,7908 6,7908 -2,5% USD/CNH 6,7459 -0,1% 6,7551 6,7659 -3,2% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7503 -0,5% AUD/USD 0,7179 +0,2% 0,7162 0,7154 +2,4% NZD/USD 0,6647 +0,1% 0,6639 0,6636 -1,3% Bitcoin BTC/USD 10.662,26 +0,2% 10.644,51 10.466,51 +47,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,94 37,05 +2,4% 0,89 -33,3% Brent/ICE 40,09 39,27 +2,1% 0,82 -34,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,00 1.899,50 -0,3% -6,50 +24,8% Silber (Spot) 23,78 23,74 +0,2% +0,05 +33,2% Platin (Spot) 877,83 883,33 -0,6% -5,50 -9,0% Kupfer-Future 2,97 2,98 -0,3% -0,01 +4,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2020 01:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.