Der deutsche Leitindex hat unter dem Strich eine gelungene Woche hinter sich. Insgesamt legte der DAX 1,8 Prozent zu. Das lag vor allem am starken Montag. An den Folgetagen ging es dann in Trippelschritten abwärts. Am Ende lag der DAX bei 12.689 Punkten. Marktidee: Bayer Bayer hat zuletzt wieder mit schlechten Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Der Konzern muss weiter sparen und gab außerdem eine schwache Prognose für 2021 ab. Die Aktie rutschte daraufhin kräftig bis an eine wichtige Unterstützung ab. Aus technischer Sicht sind weiter die Bären im Vorteil. Wegen der überverkauften Situation könnte es allerdings auch zu einer Gegenbewegung kommen.