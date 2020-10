HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adidas nach den jüngsten Kursgewinnen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 275 auf 280 Euro angehoben. Die Herzogenauracher dürften sich im dritten Quartal zwar erholt haben, das Tempo habe jedoch bereits nachgelassen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem mit vorsichtigen Signalen für das Schlussquartal. Die Aktien seien dabei sehr hoch bewertet und das Chance/Risiko-Profil so eher unattraktiv./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 08:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2020 / 08:33 / MESZ

DE000A1EWWW0