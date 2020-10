Die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump schon heute das Krankenhaus verlassen könnte, treibt die internationalen Börsen zum Wochenauftakt in die Höhe. In der Vorwoche hatte Trump die Infektion mit dem neuartigen Coronavirus veröffentlicht und sich in Quarantäne begeben. An den Börsen waren im Anschluss an die Mitteilung die Kurse ins Rutschen gekommen. Im vorbörslichen Handel notiert der DAX in Frankfurt nun 0,6 Prozent fester bei 12.760 Punkten. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

