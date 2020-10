Der September lief für die Allianz Aktie enttäuschend. Die Aktie verlor im vergangenen Monat fast zweistellig (-9 Prozent). Aber auch die Monate davor liefen alles andere als optimal. Zwischen Mitte Juni und Ende August bewegte sich die Allianz Aktie in einer Seitwärtsphase. Vom Corona-Crash hart getroffen! Die Allianz Aktie gehörte zu einem der Unternehmen an der Börse, die vom Corona-Crash stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Börsenwert halbierte sich innerhalb kürzester Zeit. Das ganze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...