Die SeniVita Social Estate AG (SSE AG) lässt die eigene Konzernkasse klingeln. Der Entwickler und Betreiber von modernen Senioreneinrichtungen in Süddeutschland hat den Verkauf von insgesamt 75 Wohnungen in Nordbayern an einen institutionellen Investor vereinbart. Die zu veräußernden Wohneinheiten befinden sich an den nordbayerischen Standorten Königsberg und Weidenberg und sollen der finanziell angeschlagenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...