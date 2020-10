Limburg (ots) - Altersgerechtes Wohnen umfasst ein zentral gelegenes Zuhause, dass ohne Stolperfallen und Hindernisse auskommt. Besonders im Alter wird die Notwendigkeit dessen deutlich, um einerseits komfortabel alltägliche Geschäfte erledigen zu können und andererseits Schutz vor Stürzen mit weiterreichenden Verletzungen zu erhalten. Da die meisten Menschen gerne in ihren eigenen vier Wänden bleiben und vor allem selbstbestimmt leben möchten, lohnt es sich, frühzeitig in altersgerechtes Wohnen zu investieren. Als Experten rund um das Thema Immobilien weiß die AMADEUS Group, worauf es ankommt.Was altersgerechtes Wohnen bedeutetAltersgerecht bedeutet, dass ältere Menschen ihre Wohnung oder ihr Haus ohne Hilfestellung von anderen Personen nutzen können. Ziel ist, Barrieren abzubauen und die Lebensqualität im Wohnumfeld entsprechend ihrer Bedürfnisse zu verbessern. So ist zum Beispiel eine einfache Zugänglichkeit zur Immobilie ebenso Voraussetzung wie die langfristig selbstständige Nutzbarkeit der Wohnräume zum Kochen, der Körperhygiene oder Wäsche waschen. Fälschlicherweise wird "altersgerecht" oftmals mit "behindertengerecht" gleichgesetzt. Ersteres richtet sich jedoch an Menschen mit altersbedingten körperlichen Einschränkungen und Letzteres an Personen mit Gehbehinderungen, sodass die Anforderungen hier variieren. Aufmunternde Worte findet Volker Deifel, Geschäftsführer der AMADEUS Group: "Auch wenn das Älterwerden nicht immer leicht einzugestehen ist, sollte man nicht vergessen, dass altersgerechtes Wohnen nicht nur zum eigenen Vorteil ist. Auch gleichaltriger Besuch und Enkelkinder können so sicherer laufen beziehungsweise mit dem Rollstuhl oder Kinderwagen leichter hineinkommen."Anforderungen an Wohnen im AlterFür die Wahrung der eigenen Selbstständigkeit und einen höheren Komfort im Alter gibt es verschiedene Empfehlungen, welche Faktoren zu berücksichtigen sind. Je nach Bedürfnissen und Einschränkungen der Bewohner werden dabei andere Unterstützungen benötigt. Wer zum Beispiel einen Rollator nutzt, sollte darauf achten, dass die Räume nicht zu klein, verwinkelt und vollgestellt sind. Wenn Treppenstufen und Eingänge zu einer Herausforderung werden, empfiehlt es sich, zu berücksichtigen, dass die Wohnung im Erdgeschoss liegt oder mit einem Fahrstuhl zugänglich ist. Im Badezimmer ist es sinnvoll, auf eine ebenerdige Dusche zu achten - neue Immobilien liegen bei diesen Kriterien deutlich im Vorteil. In Eigenverantwortung wird es umso wichtiger, weitere Maßnahmen zu ergreifen: Dazu zählt zum Beispiel Gefahrenquellen wie Teppiche zu sichern oder bestenfalls ganz zu entfernen. Außerdem sollten genügend Griffe zum Abstützen und andere erleichternde Hilfsmittel wie eine WC-Sitzerhöhung installiert werden. Ebenfalls sinnvoll ist gegebenenfalls ein Hausnotruf, sodass bei Unfällen direkt Hilfe alarmiert werden kann. Dieser gibt älteren alleinlebenden Menschen und ihren Angehörigen Sicherheit.Bestens vorbereitet in den RuhestandDie Umgestaltung von Wohnraum zu einem altersgerechten Zuhause oder der Umzug in ein solches sollte sorgfältig geplant werden. Denn je nach Maßnahmen können die Kosten recht hoch werden, sobald auch die Küche und das Bad betroffen sind. Oftmals ist die Nachrüstung zudem wesentlich teurer als von vorneherein bei der Wohnungswahl gewisse Punkte wie Platz, Lage und Zugang zu berücksichtigen: Ein zentrales, modernes Wohnen mit guter Infrastruktur birgt viele Vorteile in Hinblick auf den Komfort und eine selbständige Lebensweise. So ist es optimal, wenn fußläufig innerhalb kürzester Zeit die öffentlichen Verkehrsmittel und Versorgungsangebote erreichbar sind. Auch die sozialen Kontakte sind im besten Fall in unmittelbarer Nähe, damit möglichst lange am Gemeinschaftsleben teilgenommen werden kann und man im Alter nicht plötzlich in ein ganz neues Umfeld ziehen muss. In dem Zusammenhang darf nicht vergessen werden, dass die eigenen vier Wände stets eine sinnvolle Altersvorsorge darstellen, von der Interessierte bereits jetzt profitieren können: Aus einer sofortigen Eigennutzung resultiert ein Spareffekt, da keine anderweitigen Mietkosten entstehen. Wird sich dagegen frühzeitig für altersgerechten Wohnraum entschieden und dieser bis zum benötigten Zeitpunkt anderweitig vermietet, entstehen feste Einkünfte, die langfristig finanzielle Sicherheit bieten. Egal ob jung oder alt, früher oder später wird für die meisten das Thema "Altersgerechtes Wohnen" eine Rolle spielen. Wer hier Unterstützung bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich Lage und Wohnraum benötigt, findet in der AMADEUS Group eine kompetente Ansprechpartnerin. 