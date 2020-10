Sartorius: Diese Übernahme dürfte für neuen Kursauftrieb sorgen

Die Aktie von Sartorius (WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631) verzeichnete in den vergangenen Jahren einen beeindruckenden Kursanstieg. Auf Zehnjahressicht haben sich die Notierungen mehr als verzweiundachzigfacht, womit der Pharma- und Laborzulieferer zu den Überfliegern an der Frankfurter Börse gehört.

Wachstumsstrategie wird fortgesetzt

Die Chancen stehen gut, dass es für die Aktie auch in den kommenden Jahren weiter nach oben geht, denn Sartorius setzt seine bisherige Wachstumsstrategie konsequent fort. So gab das Göttinger Unternehmen jüngst bekannt, sein Geschäft mit einer Übernahme auszubauen. Geplant ist, den slowenischen Aufreinigungsspezialisten BIA Separations für 360 Mio. Euro zu übernehmen und in die Tochtergesellschaft Sartorius Stedim Biotech einzugliedern.

