DJ MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Trump und PMI-Revisionen im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas fester sind Europas Börsen am Montag in die neue Woche gestartet. Im Fokus stehen der Gesundheitszustand von US-Präsident Trump und der laufende Präsidentschaftswahlkampf. Da sich der Zustand Trumps zu bessern scheint, rechnen europäische Händler mit einer Erholungsrally der US-Börsen am Nachmittag. Die Vorfreude darauf treibt den DAX um 0,5 Prozent nach oben auf 12.759 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 klettert um 0,5 Prozent auf 3.208 Punkte. Eher skeptisch zeigt sich hier aber Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Er befürchtet, dass die an Intensität gewinnende zweite Corona-Welle nicht die Grundlage für nachhaltige Kurszuwächse bietet.

Bis zur US-Eröffnung geben aber vor allem Wirtschaftsdaten die Stimmung vor: Am Vormittag werden die Revisionen der Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus den meisten Ländern Europas bekanntgegeben. Händler hoffen hier auf weitere Zeichen einer Wirtschaftserholung. In Spanien zeigt sich dies aber noch nicht, der Service-Index wurde für September nach unten revidiert und ließ den DAX einen Teil seiner Gewinne abgeben.

Beim US-Wahlkampf scheint der Vorsprung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden stabil zu sein, die Börsen setzen auf ihn. In Europa sind der nahende Brexit sowie die steigenden Corona-Infektionen in einigen Ländern die bestimmenden Themen. In Deutschland spricht man zudem über die Pläne der Deutschen Börse, den DAX-Index von 30 auf 40 Werte zu erweitern.

China-Absatzzahlen treiben Auto-Aktien

Die Branche der Autowerte und Zulieferer startet fest, hier kommen positive Signale aus China, die Pkw-Verkäufe verbessern sich weiter. So sollen Marktteilnehmern zufolge die Pkw-Verkäufe im September im Jahresvergleich um 9 Prozent gestiegen sein und in der zweiten Jahreshälfte in einer Spanne zwischen 5 und 10 Prozent zulegen. Daimler legen um 2,2 Prozent zu, VW und Continental bis zu 1,8 Prozent.

Bei Shop Apotheke geht es um 5,8 Prozent nach oben. Hier überzeugt das weiter sehr hohe Wachstum der Online-Apotheke. Das Umsatzplus von 39,7 Prozent im dritten Quartal könne sich sehen lassen. Auf Sicht von neun Monaten liege es nun bei 38,1 Prozent und damit zum Beispiel bisher deutlich über der Schätzung der Warburg-Analysten, die für 2020 ein Plus von 31,9 Prozent erwartet hatten.

K+S springen sogar um 13 Prozent nach oben. Hier feiert die Börse Presseberichte, wonach ein Verkauf der US-Tochter Morton Salt für etwa 3 Milliarden Dollar ansteht. Um über 20 Prozent nach oben schießen die Aktien der Weir Group, nachdem das Unternehmen den Verkauf seiner Öl- und Gas-Sparte bekanntgegeben hat.

Einen Crash von 37 Prozent erleiden die Aktien von Kinobetreiber Cineworld. In den USA sollen über 500 Kinos der Regal-Kette vorübergehend wieder geschlossen werden.

Bei den Bankaktien steigen BNP Paribas um fast 2 Prozent. Sie wurden von den Analysten der Societe Generale auf Hold nach Sell hochgestuft.

Bei Sartorius wird der - kleine - Zukauf von BIA Separations mit 2,5 Prozent Plus honoriert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.207,91 0,53 16,98 -14,34 Stoxx-50 2.923,04 0,41 11,91 -14,10 DAX 12.759,23 0,55 70,19 -3,70 MDAX 27.571,90 1,18 322,75 -2,62 TecDAX 3.109,02 0,98 30,20 3,12 SDAX 12.647,24 1,00 125,28 1,08 FTSE 5.942,34 0,68 40,22 -21,75 CAC 4.854,85 0,62 29,97 -18,79 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,55 -0,01 -0,79 US-Zehnjahresrendite 0,70 0,01 -1,98 DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1729 +0,15% 1,1712 1,1717 +4,6% EUR/JPY 123,86 +0,23% 123,58 123,44 +1,6% EUR/CHF 1,0763 -0,05% 1,0768 1,0777 -0,9% EUR/GBP 0,9083 +0,18% 0,9067 0,9055 +7,3% USD/JPY 105,61 +0,12% 105,49 105,35 -2,9% GBP/USD 1,2914 -0,03% 1,2919 1,2941 -2,6% USD/CNH 6,7545 -0,01% 6,7551 6,7539 -3,0% Bitcoin BTC/USD 10.675,51 0,291 10.644,51 10.533,51 +48,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,79 37,05 +2,0% 0,74 -33,5% Brent/ICE 39,89 39,27 +1,6% 0,62 -34,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.889,78 1.899,50 -0,5% -9,72 +24,5% Silber (Spot) 23,78 23,74 +0,2% +0,04 +33,2% Platin (Spot) 877,45 883,33 -0,7% -5,88 -9,1% Kupfer-Future 2,95 2,98 -0,8% -0,02 +4,4% ===

