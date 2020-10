Die von uns am 23.09.20 eröffnete Longposition (HIER nachzulesen) nimmt weiter an Fahrt auf! Nachdem die Aktie bereits am vergangenen Freitag deutliche Zugewinne verzeichnen konnte und mit 14,51 Euro ins Wochenende ging, geht es heute zum Start in die neue Börsenwoche sofort erneut nach oben. Die Telekom startete bereits mit einer kräftigen Kurslücke bei 14,62 Euro in die neue Börsenwoche und kann im Anschluß daran bis auf aktuell 14,74 Euro zulegen. Wir ziehen deshalb jetzt schon den StopLoss für ...

