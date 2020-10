Der 5G-Ausbau in Deutschland schreitet weiter voran. Nach Vodafone und der Deutschen Telekom hat nun auch Telefónica Deutschland sein 5G-Netz gestartet. Am Wochenende teilte der Konzern mit, dass die Anschaltphase mit rund 150 Funkstationen in fünf Großstädten begonnen habe. Für die Deutsche Telekom besteht wegen der Konkurrenz aber kein Grund zur Sorge.Die Stationen von Telefónica Deutschland stehen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt am Main und Köln - dort decken sie aber nur einen kleinen ...

