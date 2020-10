Ein Textilunternehmer namens Adolf Ahlers stellte 1954 einen Frischfischtrawler namens "Maria von Jever" in den Dienst und begann in Bremerhaven eine Fischfangreederei zu führen. Heute ist das Unternehmen der größte Tiefkühlproduzent für Europa. Die Geschichte von FRoSTA Im Jahre 1954 gründete der eigentliche Textilunternehmer Adolf Ehlers die Reederei namens "Maria von Jever" und stellte den gleichnamigen Fischfangtrawler in den Dienst. Im Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...