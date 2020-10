K+S steht offenbar tatsächlich kurz vor einem Verkauf seines Salzgeschäftes in den USA.Der Düngemittelkonzern aus Kassel bestätigte am Morgen, dass man sich in "sehr fortgeschrittenen Verhandlungen mit Stone Canyon Industries Holdings LLC über einen möglichen Verkauf der Operativen Einheit Americas befindet".Unternehmnenswert und Kaufpreis lägen bei 3,2 Milliarden US-Dollar. Die Verträge seien aber noch nicht unterzeichnet, teilte K+S mit. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte ...

