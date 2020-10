Die Online-Verkäufe von rezeptfreien Arzneimitteln (OTCs), verschreibungspflichtigen Medikamenten und Apothekenprodukten in den Kategorien Schönheitspflege, Nahrungsergänzung und Babypflege sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie zu einer zusätzlichen Nachfrage geführt. Vor dem Hintergrund dieses neuen wachsenden eCommerce-Segments werden mehr als 1.000 Vertreter von Einzelhändlern und Hersteller von Gesundheitsprodukten am 4., 5. und 6. November beim weltweit ersten ePharmacy-Gipfel zusammenkommen. Das dreitägige Event wird von der Convert Group, der führenden Organisation für Marktanalyse von online verkauften Verbrauchergesundheitsprodukten und FMCGs, ausgerichtet. Erfahren Sie mehr über das Event auf: epharmacysummit.com.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005357/de/

(Grafik: Business Wire)

Top-Experten aus 20 Ländern, welche in ihren lokalen und in internationalen Märkten im Bereich ePharma führend sind, werden ihre Erfahrungen teilen, über Trends sprechen und dem globalen Verbrauchergesundheitspublikum ihre Best Practices präsentieren.

Zu den bestätigten Rednern gehören:

Martin Moore eCommerce Director EMEA, J&J [UK]

David Maso Head of Europe, Zur Rose Group [Deutschland]

Prasanna Pitale SVP Global Consumer Healthcare, IQVIA [UK]

Guillaume Gauthier Healthcare Industry Manager, Google [Deutschland]

Anne de Witte International Business Unit Development Project Director, Pierre Fabre [Frankreich]

Nicholas Hall President, Nicholas Hall [UK]

Rasha Rady COO U& Mitbegründer, chefaa [Ägypten]

Georgios Kaperonis ex Head of Analytics Tesco Gründer Decisively [Griechenland]

Mikhail Chulin ePharmacy Business Development Manager, ePharmacy, Yandex [Russland]

Elena Chailazopoulou Director of Product Innovation Deputy CEO, Convert Group [Griechenland]

und 15 weitere Referenten von Korea bis Mexiko-Stadt.

Den Vorsitz des Gipfels hat Panayotis Gezerlis, Gründer und CEO der Convert Group, welcher erklärte: "Eine Branche macht Fortschritte, wenn ihre Leader ihr Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Daten teilen. Bei der Convert Group freuen wir uns, den ersten globalen ePharmacy-Gipfel auszurichten, und wir bereiten uns darauf vor, die besten Experten im Bereich Consumer Healthcare aus der ganzen Welt mit einem Interesse am eCommerce zu begrüßen."

Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit auf eine noch nie zuvor dagewesene Online-Networking-Erfahrung sowie Echtzeit-Verdolmetschungen in 109 Sprachen haben und virtuelle Stände von Branchenvorreitern besuchen können. Tickets werden pro Person oder pro Organisation verkauft.

Für weitere Informationen besuchen Sie epharmacysummit.com, sehen Sie sich die Agenda an, buchen Sie ihre Tickets oder kontaktieren Sie die Veranstalter für Sponsorsing-Möglichkeiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201005005357/de/

Contacts:

Labrini Bena

Jr Communications PR

E-Mail: info@epharmacysummit.com

Tel: +44 203 808 4800