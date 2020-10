Die Continental-Aktie kommt immer besser ins Laufen. Seit den Corona-Tiefs im März hat sich der Kurs mittlerweile verdoppelt. Geht die Entwicklung so weiter, steht in wenigen Tagen die nächste Hürde an - die 100-Euro-Marke. Sollte diese übersprungen werden, sind auf Sicht der nächsten Wochen weitere 15 bis 20 Prozent möglich. Mutige Anleger setzen deshalb auf ein Faktorzertifikat.Ein wichtiger Impulsgeber war zuletzt das Überwinden der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie. Seitdem gibt es jeden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...