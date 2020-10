Stuttgart (ots) - "Marktcheck" am Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf Youtube / Moderation Hendrike BrenninkmeyerMit Einbruch der Dunkelheit fühlen sich viele Radfahrer*innen unsicher. Die Fahrradwege werden schwer erkennbar und man kann leicht Wurzeln, Schlaglöcher oder andere Hindernisse übersehen. Doch dank LED-Technologie sind Fahrradleuchten in den letzten Jahren immer besser geworden. "Marktcheck" befragt eine Expertin von Stiftung Warentest, worauf man beim Kauf eines Vorderlichts achten sollte. Außerdem ist das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin mit der Mainzer Polizei unterwegs, um die Beleuchtung von Fahrradfahrer*innen zu kontrollieren. Am Dienstag, 6. Oktober 2020, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen, im Anschluss in der ARD Mediathek (http://www.ardmediathek.de/ard/search/marktcheck), online unter SWR.de (http://www.swr.de/marktcheck) und auf Youtube (http://www.youtube.com/marktcheck).Weitere Themen der Sendung:Treppenlift - wenn es nach dem Einbau haktWenn das Treppensteigen zum Problem wird, kann ein Treppenlift den Alltag erleichtern. In der Regel kosten die Aufzüge so viel wie ein Kleinwagen, weshalb man beim Vertragsabschluss genau hinsehen sollte. Eine "Marktcheck"-Zuschauerin aus Schwäbisch Gmünd hat den Treppenlift-Einbau bereut. Die Schienen verlaufen anders als im Prospekt angegeben und werden trotz Reklamation nicht korrigiert. Welche Möglichkeiten bleiben ihr noch? "Marktcheck" hakt nach.Wäschewaschen - wie wichtig sind Hygienespüler?Aus Angst vor Keimen, Bakterien oder Pilzen verwenden viele Verbraucher*innen regelmäßig Hygienespüler, oft sogar bei jedem Waschgang. Hersteller versprechen, dass die Mittel auch bei niedriger Waschtemperatur 99,9 % der Keime beseitigen. Ist ein Hygienespüler wirklich notwendig oder schadet dieser sogar der Umwelt?Kündigung - andere Rechte durch Corona?In Zeiten von Corona steigt sowohl die Anzahl betriebsbedingter als auch personenbezogener Kündigungen von Arbeitsverhältnissen. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt auf, was Arbeitsnehmer*innen hinnehmen müssen und wann sie Widerspruch einlegen sollten. Er erklärt außerdem, ob der Arbeitgeber eine Kündigung aussprechen darf, wenn jemand aufgrund einer Corona Erkrankung langfristig ausfällt.Zwiebeln - womit schält es sich einfacher?Im Internet finden sich Küchentricks, die das Schälen von Zwiebeln erleichtern sollen. Kerzen in der Küche oder das Gefrierfach etwa sollen tränende Augen verhindern. Ob und wie gut die Tipps funktionieren, testet eine Mainzer WG für "Marktcheck"."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck).Die Sendung ist nach der Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek unter www.ARDMediathek.de/SWR (http://www.ARDMediathek.de/SWR) oder auf SWR.de unter www.SWR.de/marktcheck (http://www.SWR.de/marktcheck) verfügbar.Außerdem auf Youtube unter www.youtube.com/marktcheck (http://www.youtube.com/marktcheck)Fotos bei www.ARD-foto.de (http://www.ARD-foto.de)Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links http://swr.li/marktcheck-fahrradleuchtenPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4724904