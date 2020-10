Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ist bislang daran gescheitert, das Kontrakthoch bei 175,08 zu überwinden, so die Analysten der Helaba.Die Nachfrage nach Bundesanleihen sei aber solide, was auf die erhöhte Risikoaversion zurückgeführt werden könne. Auffällig sei die Outperformance italienischer Anleihen. Die Spreads zu Bundesanleihen würden sinken, obwohl letzte EZB-Kommentare Spekulationen nicht weiter geschürt hätten, dass das Notfallkaufprogramm (PEPP) ausgeweitet oder seine Flexibilität auf das APP übertagen werden könnte. Am Primärmarkt bleibe es heute ruhig. Auch im Wochenverlauf seien die Aktivitäten vergleichsweise gering. Auf dem Programm stünden immerhin Auktionen in Österreich, Deutschland und Irland. ...

