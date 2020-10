Das brasilianische Bergbauunternehmen Vale befindet sich in Gesprächen mit Tesla und anderen eMobility-Unternehmen zur Versorgung mit Nickel aus seinem Betrieb in Kanada. Elon Musk hatte Bergbauunternehmen im Juli aufgefordert, mehr Nickel zu produzieren und einen "riesigen Vertrag" in Aussicht gestellt. Quelle für die Verhandlungen ist ein Interview der Nachrichtenagentur Reuters mit Mark Travers, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...