Der Ölpreis hat sich am Montag zum Wochenstart deutlich erholt präsentiert. Gegen 11.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,16 US-Dollar und damit über zwei Prozent mehr als am vergangenen Freitag. In ähnlichem Maße legte auch der Preis für die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf 38,05 Dollar pro Barrel zu. Die Preise für Rohöl konnten ihre deutlichen Verlusten vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...