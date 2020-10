Shop Apotheke Europe bleibt auf Wachstumskurs

Die niederländische Online-Apotheke Shop Apotheke Europe (WKN: A2AR94 / ISIN: NL0012044747) gehört zu den großen Profiteuren der weiterhin andauernden Corona-Krise. Seit Jahresanfang konnte sich der Aktienkurs mehr als verdreifachen. Trotz der steilen Kurs-Rallye ist ein Ende der Fahnenstange hier nach wie vor nicht in Sicht, denn die Nachrichtenlage beim MDAX-Unternehmen bleibt hervorragend.

Umsatz kräftig gesteigert

Wie Shop Apotheke Europe am Montagmorgen per Ad-hoc-Meldung erklärte, wurde der Konzernumsatz im dritten Quartal nach vorläufigen Berechnungen gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent auf 239 Mio. Euro gesteigert. Damit ergibt sich laut Konzernangaben für die ersten neun Monate ein Umsatz in Höhe von 703 Mio. Euro, was ein Wachstum von 38 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet.

