70 Prozent der befragten Frauen in Deutschland haben schon einmal Anfeindungen im Internet erfahren. Die meisten Angriffe fanden auf Instagram statt. Demnach erfahren 58 Prozent der befragten Mädchen und jungen Frauen Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen in den sozialen Medien. In Deutschland sind es sogar 70 Prozent. Für die Umfrage wurden weltweit 14.000 Mädchen und junge Frauen im Alter von 15 bis 24 Jahren befragt - 1.003 davon in Deutschland. "Die Ergebnisse des Berichts zeigen, wie machtlos sich viele Mädchen und junge Frauen...

