In Deutschland soll es künftig Gesundheits-Apps auf Rezept geben. Ärzte können ab dem morgigen Dienstag Anwendungen verschreiben, die Patienten beim Gesundwerden oder dem Management einer Erkrankung helfen. Ärztinnen und Ärzte können in Deutschland vom morgigen Dienstag an Rezepte für Gesundheits-Apps ausstellen. Das haben Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erfahren. 2 Apps zum Start An den Start gehen zunächst zwei der sogenannten Diga - digitale Gesundheitsanwendungen. Welche das sind, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben. ...

