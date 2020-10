Gold (XAU/USD) hat sich von den Höchstständen über 1.900 $ zurückgezogen und wird knapp unter dieser Marke gehandelt. Alles in allem wird das gelbe Metall wahrscheinlich so lange unterstützt bleiben, bis mehr Klarheit über den Gesundheitszustand von Trump herrscht, so die OCBC Bank. Wichtige Punkte "Die zunehmende Unsicherheit in der Weltwirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...