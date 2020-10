Märkte um 12: Erfreuliche Trump-Nachrichten beflügeln den DAX - Neues Kaufsignal bei Daimler

Die Aussicht auf eine baldige Genesung des US-Präsidenten Donald Trump und positive Vorgaben von der Wall Street sorgen an der Frankfurter Börse für Erleichterung. Der DAX legt am Montagmittag um zeitweise 0,8 Prozent zu und hat sich damit wieder einen Schritt näher an die wichtige 13.000er-Marke herangearbeitet. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten. In diesem Fall stünden die Chancen gut, dass der DAX noch im vierten Quartal auf einen neuen Rekordstand klettert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 12.785 MDAX +1,2% 27.588 TecDAX +1,0% 3.109 SDAX +1,2% 12.677 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.211

Am Montagmittag standen im DAX 25 Gewinnern fünf Verlierer gegenüber. Der größte Gewinner war die Aktie von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), die zeitweise um rund drei Prozent zulegte und damit auf den höchsten Kursstand seit Januar dieses Jahres kletterte.

Den vollständigen Artikel lesen ...