Zum 01.01.2021 übernimmt Nestanlin Garcia bei der DWS die im institutionellen Coverage-Team neu geschaffene Stelle als Leiter Versicherungen & Banken Deutschland. In seiner neuen Rolle berichtet er an Mark Fehlmann, Leiter Versicherungen Europa, und mit einer weiteren Berichtslinie an Harald Rieger, ...

