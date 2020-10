Für die Gewinnung und spezielle Verarbeitung des in der Zuckerrübenmelasse enthaltenen natürlichen Stoffs wurde binnen 15 Monaten eigens eine Anlage um rund 40 Mio. Euro errichtet, wie es am Montag in einer Aussendung hieß. Möglich machte dies ein Joint Venture der AGRANA mit der Amalgamated Sugar Company aus den USA. Bereits seit 2015 veredelt die AGRANA in Tulln die bei der Zuckerherstellung gewonnene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...