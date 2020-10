Berlin / Köln (ots) - RTL Radio - Deutschlands Hit-Radio ist ab sofort bundesweit auf DAB+ zu empfangen. Der Sender wird bislang deutschlandweit über Kabel sowie Satellit verbreitet und ist im Online-Stream zu hören. Nun kann er auch über jedes DAB+ Gerät national empfangen werden und damit völlig neue Hörerkreise erschließen - RTL-Fans haben nun erstmals die Chance, ihren Lieblingssender mobil und in bester Qualität im Auto oder Zug zu hören. Das traditionsreiche Radioprogramm, das als Radio Luxemburg vor über 63 Jahren auf Sendung ging, macht damit einen riesengroßen Schritt in die digitale Zukunft.Stephan Schmitter, CEO RTL Radio Deutschland und Head of Audio Mediengruppe RTL Deutschland: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, für RTL Radio einen Platz auf dem zweiten nationalen DAB+ Multiplex zu sichern. Wir werden RTL Radio, die Mutter aller Radioprogramme, ab sofort einmal mehr national denken und damit einen echten Mehrwert für unsere Hörerinnen und Hörer bieten. Wir freuen uns auf viele neue und viele treue RTL Radio-Fans über DAB+ in Deutschland!"Ab sofort Sendersuchlauf im DAB+ Radio starten und auf RTL Radio - Deutschlands Hit-Radio wechseln!Über RTL Radio - Deutschlands Hit-Radio:RTL Radio - Deutschlands Hit-Radio startete am 15. Juli 1957 als Radio Luxemburg mit einem Musikprogramm in deutscher Sprache. In den 60er- und 70er-Jahren wurden die "Vier Fröhlichen Wellen" aus den RTL-Studios in der Villa Louvigny im Luxemburger Stadtpark zum Nonplusultra deutscher Radiohörer. Stars gingen dort ein und aus, Moderatoren erlangten Kultstatus. 1990 wurden die Programme von einem formatierten RTL RADIO nach US-Vorbild abgelöst. Im Jahr 2015 erfolgte die Umbenennung in RTL Radio - Deutschlands Hit-Radio.Pressekontakt:Nina GerhardtRTL Radio Deutschland GmbH030 884 84 115nina.gerhardt@rtlradio.deOriginal-Content von: RTL Radio Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22503/4725196