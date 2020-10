Die bekannte Börsenweisheit "Sell on good News" bestätigte sich am vergangenen Freitag einmal mehr. Tesla brachte zwar im dritten Quartal 139.900 Fahrzeuge an den Mann und damit so viel wie noch nie - die Aktie ging dennoch mit einem satten Minus von mehr als sieben Prozent aus dem US-Handel. Denn ein solches Rekordquartal war im Grunde schon eingepreist, da Elon Musk jüngst entsprechende Andeutungen gemacht hatte. Die Analysten sind sich bei der Bewertung der Zahlen gewohnt uneinig. Was bedeutet ...

