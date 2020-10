Keine Frage: Kreuzfahrtreisen sind derzeit nicht der Burner. Langfristig könnte diese Branche dem kanadischen Brennstoffzellenhersteller jedoch weiteren Auftrieb verleihen. Der Grund: In Norwegen müssen ab 2026 alle Fähren, die die UNESCO-Weltnaturerbe Fjorde passieren zu vollständig emissionsfrei sein. Ballard Power forscht bereits an den passenden Antriebssystemen.Bereits sechs Modelle entwickelt und erforscht das kanadische Unternehmen in Kooperation mit namhaften Partnern. Die Produktpalette ...

Den vollständigen Artikel lesen ...