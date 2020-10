DJ Siemens will für Wasserstoffzüge auch die Tankstellen bauen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will seinen geplanten Wasserstoff-Zug Mireo künftig auch in Kombination mit einem passenden Infrastrukturangebot vermarkten. Die Bahntechniksparte Mobility hat dazu mit der seit kurzem eigenständigen Siemens Energy eine Zusammenarbeit vereinbart. Ziel ist es, eine Standardlösung für die Versorgung der Wasserstoffzüge zu entwickeln und die Dekarbonisierung im Mobilitätssektor voranzutreiben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Unternehmen.

Konkret geht es um die Frage, wie grüne Stromerzeugung, die Elektrolyse des Stroms zu Wasserstoff und entsprechende Tankstellen zusammengebracht werden können.

Bislang ist die Wasserstofftechnologie auf der Schiene noch im Anfangsstadium. Alstom hat mit dem Corodia iLint bereits einen Zug mit Brennstoffzellenantrieb entwickelt, der den Probebetrieb zwischen Cuxhaven und Buxtehude bereits erfolgreich absolviert hat und 2022 im Regelbetrieb fahren soll.

Auch in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen gibt es teils konkrete Planungen. Eine Sprecherin von Siemens Mobility sagte, für den Siemens-Wasserstoffzug Mireo sei eine Einsatzreife bis 2021 vorgesehen.

