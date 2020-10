DJ Munich-Re-Chef Wenning hält an Dividenden-Plänen fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückversicherungskonzern Munich Re will trotz der Corona-Pandemie an seinen Dividenden-Versprechen festhalten. "Es ist seit Jahrzehnten unsere Ambition und ausnahmslos gelebte Praxis, dass unsere Dividende gleichbleibt oder steigt", sagte Vorstandschef Joachim Wenning dem Handelsblatt. "So wird es - Stand heute - auch im nächsten Jahr bleiben. Unsere wirtschaftliche Substanz ist so groß, dass uns die Volatilitäten von Jahr zu Jahr nicht sorgen." Für das vergangene Jahr hat der Konzern 9,80 Euro je Aktie ausgeschüttet.

Zugleich versprach Wenning, dass das bereits angekündigte neue Strategiepapier seines Unternehmens pünktlich geliefert werde. Wir halten Wort. Am 8. Dezember werden wir unsere neue Mittelfriststrategie den Investoren vorstellen", sagte er der Zeitung. Wenning gab aber auch zu bedenken: "Leichter ist es nicht geworden, einen Plan für die Zukunft zu entwerfen, denn niemand kann mit Gewissheit sagen, wie die Corona-Langfristeffekte genau ausfallen werden. Aber damit müssen eben auch wir leben."

Eine Aktualisierung der wegen der Pandemie im März zurückgezogenen Prognose hat sich Munich Re bislang nicht zugetraut. "Wir können sicher nicht bis nach Weihnachten warten", sagte Wenning nun. "Im Herbst müssen wir vielleicht keine Prognose, aber zumindest eine Aussage liefern, wo wir zum Jahresende landen werden." Noch sei es dafür aber "zu früh".

