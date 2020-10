Thema heute:

Produktionsstart des CUPRA Formentor

CUPRA CEO Wayne Griffiths beim Produktionsstart des CUPRA Formentor

Die Produktion des CUPRA Formentor hat begonnen. Das erste speziell für die Performance-Marke entwickelte Modell kommt damit schon in der kommenden Woche in den Handel. Den Anfang macht die 310 PS (228 kW) starke Ausführung mit 2,0-Liter-TSI-Benzinmotor, 7-Gang-DSG und Allradantrieb 4Drive. Insgesamt sind sieben verschiedene Motorisierungen geplant, darunter auch zwei Versionen mit Plug-in-Hybridantrieb, die im kommenden Jahr erstmals bestellbar sein werden.

Der CUPRA Formentor ist das nunmehr sechste Modell, das im Werk Martorell gefertigt wird und dessen Produktionsvolumen sich damit ab sofort um rund zehn Prozent erhöht.

Produktionsstart des Cupra Formentor -Anfangs laufen 160 Fahrzeuge täglich vom Band

Aus Martorell in alle Welt

Insgesamt sind 3.000 Mitarbeiter an der Produktion des ersten exklusiven CURPA Modells beteiligt. Sie arbeiten an der Montagelinie 2 des Werkes in drei Schichten. Ab sofort laufen dort täglich 160 Exemplare des CUPRA Formentor vom Band.

"Der neue Formentor ist ein wichtiger Schritt für CUPRA. Als erstes komplett eigenständiges Modell wird er die Marke wachsen lassen, sie noch besser sichtbar und ihre Produkte noch begehrenswerter machen. Wir wollen unser ursprüngliches Ziel, die CUPRA Absatzzahlen zu verdoppeln, mit dem Verkaufsstart des Formentor erreichen und mit der breiten Motorenpalette neue internationale Märkte erschließen. Zudem erhöht sich das Produktionsvolumen des Werkes Martorell um zehn Prozent und lastet die Linie 2 vollständig aus. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Fahrzeug die Zukunft der Marke CUPRA maßgeblich beeinflussen wird", betont man beim Unternehmen.

Ein Eckpfeiler für CUPRA

Der Formentor ist ein wichtiger Pfeiler in der Unternehmensstrategie der spanischen Performance-Marke. Mit diesem neuen Modell plant CUPRA seine Konsolidierung in den wichtigsten europäischen Märkten und will in den für Elektromobilität relevanten Ländern wie beispielsweise Norwegen Fuß fassen. Darüber hinaus soll seine internationale Präsenz auf neue lateinamerikanische Märkte sowie auf die Türkei und Israel ausgedehnt werden, heißt es. Dem ersten Modell, das unter der Marke CUPRA homologiert wird, schließen sich der neue Ateca und der Leon an. Ihr Markteintritt ist ebenfalls für das vierte Quartal 2020 geplant. Damit startet die Marke in ihre bisher größte Produktoffensive seit ihrer Gründung im Jahr 2018. Mit bisher rund 55.000 verkauften Fahrzeugen wurden alle anfänglichen Erwartungen weit übertroffen und damit bereits beste Voraussetzungen für ein internationales Wachstum geschaffen. Der Formentor ist nach einem Kap auf der Insel Mallorca benannt.

