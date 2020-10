DJ PTA-News: S&T AG: ERKLÄRUNG ZUR SHORT RECOMMENDATION

Linz (pta029/05.10.2020/13:30) - S&T AG: ERKLÄRUNG ZUR SHORT RECOMMENDATION

S&T AG: Am Montag, den 28. September 2020" hat ein in Großbritannien ansässiges Analystenhaus eine Short Empfehlung zur Aktie der S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5, WKN: A0X9EJ, SANT) abgegeben. Der Bericht enthält verschiedene Bedenken hinsichtlich des S&T-Geschäftsmodells, der operativen Performance, der finanziellen Situation, des Engagements in bestimmten Regionen, des Wirtschaftsprüfers, der Unternehmensführung und andere. Die Short Recommendation enthält keine rechtlichen oder strafrechtlichen Vorwürfe gegen S&T. S&T nimmt die angesprochenen Punkte sehr ernst und geht hiermit wie folgt auf sie ein:

1. Das Geschäftsmodell von S&T: Die Short Recommendation stellt das S&T-Geschäftsmodell im Hinblick auf seine Komplexität in Frage und sieht es als margenschwaches IT-Services Geschäft an: S&T startete sein Geschäft ursprünglich als IT-Dienstleister vorwiegend in Osteuropa und Österreich, während durch die Fusion mit der Quanmax AG im Jahr 2012 klassische eigene IT-Produkte (PCs, Notebooks, Server) und erste eigene IoT-Technologien im Bereich der Industrie-Firewalls hinzukamen. Im Jahr 2012 machten niedrigmargige IT-Produkte plus IT-Dienstleistungen 89% des S& T-Geschäfts aus. Seitdem ist S&T ein Unternehmen im Wandel: Während durch interne Forschung & Entwicklung als auch durch Akquisitionen ständig neue eigene Technologieprodukte hinzugefügt werden, reduzierte, veräußerte oder schloss S&T nicht-strategische Bereiche wie das eigene IT-Produktgeschäft im Jahr 2016. Im GJ 2019 wurden bereits 55% unseres Umsatzes und 70% unseres EBITDA von unseren IoT-Segmenten erwirtschaftet - aus unserer Sicht kein Geschäft mit niedrigen Margen. Mit unserer Agenda 2023 und unserer kommenden Vision 2030 wird dieser Transformationsprozess fort- und umgesetzt werden.

2. S&T-Technologie: Der Analyst behauptet, S&T sei eher ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit begrenzter eigener Technologie: Von unseren insgesamt 4.934 FTE (31.12.2019) sind 2.649 FTE Ingenieure, die unsere Produkte ständig erweitern und verbessern. Im GJ 2019 haben wir 170 Mio. EUR für die Gehälter unserer Ingenieure ausgegeben. In der Short Recommandation heißt es, dass die verschiedenen erworbenen Bits und Pieces keine solide Grundlage für den Aufbau einer global skalierbaren IoT-Plattform seien, die es S&T ermöglicht, mit großen Unternehmen wie SAP zu konkurrieren. Das ist insofern richtig, als es nie das Ziel von S&T war, mit den großen Playern auf Massenmärkten zu konkurrieren, sondern ein Technologieführer in ausgewählten vertikalen (Nischen-)Märkten wie der Eisenbahnkommunikation, der Medizintechnik, dem Luftfahrtbereich etc. zu sein, die ähnliche zugrunde liegende Technologiebausteine im Bereich Kommunikation, Sicherheit und Software haben. Zu diesen Technologien gehören:

- SusieTec, TSN und Embedded Hardware für Smart Factories zur Verbindung von Maschinen (ABB, Kuka, Hauser); - GSM-R-Kommunikation zur Steuerung von Hochgeschwindigkeitszügen (SNCF, Network Rail Technologies, Deutsche Bahn Netz); - Medizinische Systeme für Dräger, Philips, Maquet, GEHC, wo wir aus Regierungssicht als systemkritischer Lieferant eingestuft werden; - Embedded Echtzeit-Edge-Computing für autonomes Fahren (Lyft, Autoliv); - Avionik-"Flynet"-Verbindungssystem (Air China, Lufthansa, Immarsat).

Wir verstehen, dass dieses breite Portfolio die Komplexität erhöht, auf der anderen Seite aber auch die Abhängigkeit verringert, was es uns während der Covid-19-Pandemie ermöglicht, die Entwicklungen zwischen den verschiedenen Endmärkten auszugleichen. Nichtsdestotrotz erkennen wir an, dass S&T seine technologischen Entwicklungen und seine Positionierung auch gegenüber den Investoren besser erklären und kommunizieren muss.

3. Die Komplexität von S&T: Wir sind uns bewusst, dass das IT-Altgeschäft in Kombination mit unseren eigenen Technologielösungen für verschiedene vertikale Endmärkte ein hohes Maß an Komplexität erzeugt. Darüber hinaus sind wir uns im Klaren, dass die Anzahl der aus unseren M&A-Aktivitäten resultierenden Tochtergesellschaften zu hoch ist. Mit unserem PEC-Programm, das im Sommer 2019 gestartet wurde, wollen wir die Anzahl der Tochtergesellschaften und damit die Komplexität reduzieren - ein Prozess, den wir in naher Zukunft sogar noch beschleunigen werden.

4. Operative Leistung: Die Short Recommendation besagt, dass die bereinigten operativen EBIT-Margen viel niedriger sind als berichtet:

Short Recommendation S&T AG in Mio. EUR FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 Berichtetes EBITDA (a) 28,3 34,4 68,1 90,5 111,7 Berichtetes EBIT 21 24 42 56 62 20,6 24,1 41,7 61,5 61,8 PPA-Abschreibung (a) 3,5 4,1 6,2 5,8 8,3 Nicht-zahlungswirksame sonstige Erträge (b) -6 -6 -9 -8 -8 -4,5 -5,3 -7,5 -5,4 -5,5 Auflösung von Rückstellungen (c) -2 -2 -10 -18 -17 1,7 0,9 5,5 -4,6 -4,9 Barzahlung an NCI (d) -1 -4 -12 -11 -13 0 0 0 0 0 Veränderung des Nettovertragsvermögens (e) 0 0 -27 -17 1 0 0 0 0 0 Bereinigtes EBIT 11 -12 -16 2 25 21,3 23,8 45,9 57,3 59,7 EBIT-Marge 2,4% 2,3% -1,8% 0,2% 2,2% 4,5% 4,7% 5,2% 5,8% 5,3%

a) In der Short Recommendation wird behauptet, dass das EBITDA nicht hilfreich ist, um die operative Leistung eines Unternehmens zu messen. Wir vertreten eine andere Ansicht, da das EBITDA eine von vielen börsennotierten Unternehmen verwendete Kennzahl für die betriebliche Leistung ist, weil es beispielsweise keine PPA-Abschreibungen enthält (skizziert in Zeile PPA-Abschreibung), welche nicht operativ und nicht zahlungswirksam sind.

b) Der Short Analyst bereinigt das EBIT um nicht zahlungswirksame sonstige Erträge - aber nicht alle sonstigen Erträge sind nicht zahlungswirksam, da sie z.B. Mieteinnahmen für untervermietete S&T-Gebäude enthalten, bei denen die gesamten Mietaufwendungen in unsere Gewinn- und Verlustrechnung fallen. Oben haben wir daher die realen unbaren sonstigen Einnahmen angepasst, so dass sich z.B. im Jahr 2019 maximal EUR 5,5 Mio. gegenüber EUR 8 Mio. in der Short Empfehlung ergeben.

c) Der Analyst hat in seiner Short Empfehlung das EBIT um die Veränderung der Rückstellungen angepasst, welche er aus der Kapitalflussrechnung ableitet, unabhängig davon, ob sie einen GuV-Effekt haben oder nicht. Dies ist von unserer Seite eine verzerrte Sichtweise; daher haben wir oben die Netto-GuV-Auswirkung der Veränderungen aus Rückstellungen unter Berücksichtigung der Auflösung und der Bildung von Rückstellungen über die GuV dargestellt.

d) Darüber hinaus bereinigte der Analyst das EBIT um Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von Anteilen ohne beherrschenden Einfluss. Diese Zahlungen beziehen sich auf Akquisitionen und sind nicht operativ.

e) Für S&T ist unklar, warum ein Nettovertragsvermögens von minus 27 Mio., das sich aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 15 im Geschäftsjahr 2018 ergibt und lediglich eine Ausweisänderung in der Bilanz darstellt, vom ausgewiesenen EBIT abgezogen werden soll. Insbesondere, da sich das Vertragsvermögen aus Kundenverträgen zum 31.12.2018 auf EUR 1,3 Mio. belief, während die Vertragsverbindlichkeiten aus Kundenverträgen EUR 28,7 Mio. betrugen. Die Gesamtauswirkung von IFRS 15 auf das EBIT im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf minus 81 TEUR.

Durch die objektive Anwendung aller "operativen" Anpassungen sehen die EBIT-Veränderungen und die operative Performance der S&T Gruppe deutlich anders aus als in der Short Recommendation angegeben.

5. Ertragslage: Die Short Rekommandation besagt, dass S&T einen negativen Free Cash Flow aufweist.

Short Recommendation S&T AG in Mio. EUR FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 Berichteter Operativer Cashflow 26,7 61,4 44,9 35,5 83,4 CAPEX -9,5 -9,3 -23,0 -25,1 -27,1 Headline FCF 15 48 16 0 51 17,2 52,1 21,9 10,4 56,3 Working Capital (M&A) (a) -82 -7,0 Factoring Veränderungen (b) -36 6 -12 -7 -8,9 -6,1 -11,5 -6,8 Barzahlungen an NCI (c) -1 -4 -12 -11 -13 0 0 0 0 0 Mietkosten IFRS16 (d) -16 0 Angepasster FCF 14 8 11 -22 -67 17,2 43,2 15,8 -1,1 42,5

