Deal: UBM Development verkauft ein Wohnprojekt im Entwicklungsgebiet Nordbahnhof an die Buwog. Knapp zwei Jahre vor Fertigstelllung wird das Projekt, an dem UBM 50 Prozent hält und das 181 Wohnungen umfasst, für rund 50 Mio. Euro verkauft. "Die Assetklasse Wohnen ist der aktuelle Gewinner und wir sind mit 3.500 Wohnungen in Entwicklung hier top positioniert", so Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG. Der Nachfrageüberhang in der Assetklasse Wohnen habe sich durch die Corona-Krise noch weiter verschärft, speziell institutionelle Investoren wollen verstärkt Wohnprojekte in europäischen Metropolen kaufen, teilt die Gesellschaft mit. "Investoren wollen weniger Risiko und akzeptieren dafür eine geringere Rendite", ...

