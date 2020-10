TOKIO/ZÜRICH (IT-Times) - Die japanische NEC Corporation gab heute die Übernahme des Finanzsoftwareunternehmens Avaloq Group in der Schweiz bekannt, um tiefer in den FinTech-Markt einzusteigen. NEC übernimmt die Avaloq Group AG in der Schweiz, einen Anbieter von Digital-Banking-Lösungen und Softwareentwickler...

Den vollständigen Artikel lesen ...