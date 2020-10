Die Aktie von Infineon ist mit einem kräftigen Kurssprung ins neue Geschäftsjahr, das zum 1. Oktober begonnen hat, gestartet. Die gute Nachrichtenlage in der Halbleiterbranche hat sich dabei auch positiv auf Infineon ausgewirkt. Der Wert steht jetzt an einer enorm wichtigen Marke und könnte in Kürze erneut stark ausbrechen. Darauf sollten Sie jetzt achten.Die Infineon-Aktie bewegt sich seit März noch immer in einem steilen Aufwärtstrend und erzielte damit eine Rendite von insgesamt über 150 Prozent. ...

