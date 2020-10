Die Goldexporte Äthiopiens haben sich in den vergangenen Monaten spürbar erhöht, nachdem die Zentralbank des Landes höhere Preise für das gelbe Metall angeboten hat. Mit diesem Schritt soll der Goldschmuggel eingedämmt werden, berichtet das Nachrichtenportal "Mining Weekly'. Im Ergebnis hofft das Land auf einen Anstieg der Investitionen in den Minensektor.Die Goldindustrie Äthiopiens wird derzeit von kleinen Goldschürfern dominiert. Jedoch suchen inzwischen auch große Unternehmen wie Newmont oder die australische Allied Gold Corp. am Horn von Afrika nach dem gelben Metall.Die Regierung um Premierminister Abiy Ahmed verfolgt dabei den Plan, durch die verstärkte Umleitung der Goldförderung durch die Zentralbank den informellen Goldsektor einzudämmen. Dies sei nach Ansicht der Regierung ein erster Schritt, um das Land attraktiver für Investoren zu machen.

