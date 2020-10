An der Wall Street werden Anleger am Montag wieder risikofreudiger.Der Dow Jones begann den Tag mit einem Aufschlag von 0,52 Prozent bei 27.825,42 Punkten.Marktbeobachter verweisen zum einen darauf, dass sich US-Präsident Donald Trump von seiner Corona-Infektion zu erholen scheine, womit die Chancen stiegen, dass davon keine neuen Impulse auf das Rennen um das Präsidentenamt oder gar den Wahltermin ausgingen; zum anderen habe sein Gegenkandidat für die Präsidentschaftswahl am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...