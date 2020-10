Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street scheint mit Vollgas in die neue Handelswoche zu starten. Vorbörslich sind die US-Indizes klar im Plus. Am Freitag hatten sie noch deutlich im Minus geschlossen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Peloton, Facebook, Alibaba, Zoom Video, Nikola, Velodyne, Virgin Galactic, Nike und Dollar General. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.