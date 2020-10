Unterföhring (ots) -- Spannendes Bundesligawochenende beschert Sky einen neuenAllzeitrekord an einem Bundesligaspieltag im Pay TV: 5,67Millionen Fußballfans sahen Spiele am Samstag und Sonntag im TV,auf Sky Go und Sky Ticket- Neuer Saisonrekord für die Samstags-Konferenz mit mehr als 2Millionen Zuschauern im TV, auf Sky Go und Sky Ticket- Rund 1 Million Zuschauer beim "Tipico Topspiel der Woche"Leipzig gegen Schalke- Gestrige Partie Bayern gegen Hertha mit 1,85 Millionen Zuschauerzweitbestes Sonntagsspiel auf Sky aller Zeiten Unterföhring, 5. Oktober 2020 - Am Wochenende fand der dritte Spieltag in der Fußball-Bundesliga statt und dieser hat Sky neue Rekordzahlen beschert: Insgesamt 5,67 Millionen Fußballfans* verfolgten die Spiele am Samstag und Sonntag im TV, auf Sky Go und Sky Ticket. Das war der stärkste Wert einer Bundesliga-Übertragung auf Sky Sport im Pay-TV. Stärker waren die Reichweiten nur an Spieltagen, an dem es auch eine Free-TV-Übertragung der Fußball-Bundesliga auf Sky Sport News gab, zuletzt am 27. Spieltag der Vorsaison.Einen neuen Saisonrekord erzielte die Samstags-Konferenz mit 2,06 Millionen Zuschauern im TV, auf Sky Go und Sky Ticket. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe Z3+ bei 12,6 Prozent. In der Zielgruppe M14-59 lag der Marktanteil sogar bei 21,8 Prozent.Das "Tipico Topspiel der Woche" RB Leipzig gegen Schalke 04 sahen am Samstagabend 989.000 Zuschauer.Mit 1,85 Millionen Zuschauern (TV, Sky Go, Sky Ticket) war die Partie Bayern München gegen Hertha BSC das zweitstärkste Sonntagsspiel auf Sky. Reichweitenstärker war nur die Begegnung Bayern München gegen RB Leipzig aus der Vorsaison.Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.* Aggregierte Sehbeteiligung aller Kickoffs auf Sky am Samstag und SonntagQuelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3; linear; OmnitureÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4725636